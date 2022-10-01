Галлахер — о дебютном голе за «Челси»: у меня было предчувствие

Полузащитник «Челси» Конор Галлахер высказался о победном голе в ворота «Кристал Пэлас» (2:1), который также оказался дебютным в футболке синих, в матче 9-го тура английской Премьер-лиги.

«Когда я забил свой первый гол за «Челси», для меня это был особенный момент. Это моя мальчишеская мечта, и, конечно же, она должна была прийти против «орлов». Я должен быть очень благодарен болельщикам «Пэлас» в первую очередь за приём, который они оказали мне перед игрой и даже после того, как я забил. Забить свой первый гол за «Челси» и набрать три очка было просто потрясающе, и, надеюсь, теперь я смогу двигаться дальше.

Когда я был на скамейке запасных, я подумал: «Позвольте выйти на поле, у меня предчувствие!» И как только я прошёл эти пол-ярда, я подумал: «Просто бей», и как только мяч вылетел из-под моей бутсы, я понял, что это тот самый шанс, поэтому был крайне взбудоражен.

Сложно ли пробиться в основной состав «Челси»? Мне просто нужно продолжать усердно работать и произвести впечатление на тренера. Сейчас в «Челси» много отличных игроков, так что получить игровое время, которое я хочу, будет непросто. Но я сделаю всё возможное, чтобы показать, что я готов, и я хочу быть максимально эффективным, когда мне представится такая возможность», — цитирует слова Галлахера talkSPORT.

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