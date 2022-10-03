Главный тренер «Краснодара»: ничейный результат в матче с «Крыльями» для нас хороший

Главный тренер «Краснодара» Александр Сторожук прокомментировал результат матча 11-го тура РПЛ с «Крыльями Советов». Встреча закончилась 0:0. Самарцы имели множество моментов, но гостей выручал голкипер Матвей Сафонов. Сторожук признался, что его устроил исход встречи.



«Считаю, что ничейный результат для нас хороший, исходя из происходящего на поле. Ожидали ли такого сопротивления от «Крыльев Советов»? Конечно, ожидали. «Крылья Советов» доказывают, что это конкурентоспособная команда. При анализе и просмотре их игр, когда мы готовились, было всё понятно. Здесь всем непросто. Мы понимали, что матч будет трудным», — сказал Сторожук на пресс-конференции

«Краснодар» набрал 21 очко и занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Самарские «Крылья Советов» (11) — на 11-м месте. Лидером соревнований является действующий чемпион России санкт-петербургский «Зенит» (29). В тройку лидеров входят ЦСКА (23) и «Ростов» (22).