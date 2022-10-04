«Барселона» готова подписать защитника «Торино»

Защитник «Торино» Уилфрид Стефан Синго входит в сферу интересов «Барселоны», которая намерена усилить позицию на правом фланге обороны. Об этом сообщает Sport.es.

21-летний Синго перешёл в итальянскую команду в январе 2019 года. Всего за «Торино» ивуарийский футболист в 80 матчах забил три гола и отдал пять результативных передач. Действующее соглашение между сторонами рассчитано до конца нынешнего сезона.

Напомним, «Барселона» искала правого защитника всё летнее трансферное окно, но сумела подписать свободным агентом лишь Эктора Бельерина, который рассматривался клубом как один из самых последних вариантов для усиления. Правого защитника в стартовых матчах чаще всего играли Рональд Араухо и Жюль Кунде, но оба получили повреждения.

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