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«СтавропольАгроСоюз», жаловавшийся на мобилизацию игроков, выставил состав на матч КР

«СтавропольАгроСоюз», жаловавшийся на мобилизацию игроков, выставил состав на матч КР
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Футбольный клуб «СтавропольАгроСоюз» объявил состав на матч 1/32 финала Кубка России с «Нефтехимиком», несмотря на жалобы главного тренера по поводу мобилизации футболистов. Около двух недель назад наставник ставропольцев Кирилл Эйдельнант сообщил, что три игрока его команды попали в списки мобилизации. Он заявил, что «не знает, как готовиться к матчу, если игроков будут забирать».

Составы на матч 1/32 финала Кубка России «СтавропольАгроСоюз» — «Нефтехимик»:

«СтавропольАгроСоюз»: Чикильдин, Зароченцев, Каблахов, Назгаидзе, Нахушев, Погожев, Северский, Сугак, Табишев, Фёдоров, Чернышов.

Запасные: Ищенко, Махно, Рымарь, Урбицкий, Черненок, Шевченко, Ширяев.

«Нефтехимик»: Обухов, Бердников, Дворецков, Зорин, Котиков, Лайкин, Ситдиков, Терехов, Черкес, Шоркин, Янушовский.

Запасные: Кеваев, Барсов, Денисов, Калугин, Котов, Ширяев, Школик.

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