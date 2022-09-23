Матч Кубка России под угрозой срыва из-за мобилизации футболистов

Главный тренер «СтавропольАгроСоюза» Кирилл Эйдельнант сообщил, что три игрока его команды попали в списки мобилизации. Напомним, 5 октября «СтавропольАгроСоюз» должен встретиться с «Нефтехимиком» в матче 1/32 финала Кубка России. Однако Эйдельнант заявил, что ставропольцы не будут играть с 13 игроками в обойме против команды из Первой лиги.

«Премиальные игрокам за следующую стадию Кубка будут, но тут проблема в другом – с мобилизацией. У меня троим ребятам уже пришло. В списки на мобилизацию вроде бы как попали.

Опять же, мы ведь не будем играть 13 игроками с командой Первой лиги. Это безумие. Не знаю, как это будет. У нас 5 октября игра. Как готовиться, в каком режиме — я не представляю на сегодняшний день. Если будут ребят забирать…

У нас в команде есть ребята с боевым опытом. Один крайний защитник у нас на контракте. В первую очередь он уходит. Есть ряд ребят, которые забивают в каждой игре, — вот они уходят», — сказал Эйдельнант в эфире телеканала «Матч!».