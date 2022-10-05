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Результаты матчей Лиги чемпионов 4 октября, турнирная таблица

Результаты матчей Лиги чемпионов 4 октября, турнирная таблица
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В Лиге чемпионов были сыграны первые матчи 3-го тура. Во вторник, 4 октября, состоялись матчи групп A, B, C и D.
«Чемпионат» предлагает вашему вниманию все результаты второго игрового дня.

Группа А

«Ливерпуль» (Англия) — «Рейнджерс» (Шотландия) — 2:0;
«Аякс» (Нидерланды) — «Наполи» (Италия) — 1:6;

Группа B

«Порту» (Португалия) — «Байер» (Германия) — 2:0;
«Брюгге» (Бельгия) — «Атлетико» (Испания) — 2:0;

Группа С

«Бавария» (Германия) — «Виктория Пльзень» (Чехия) — 5:0;
«Интер» (Италия) — «Барселона» (Испания) — 1:0;

Группа D

«Марсель» (Франция) — «Спортинг» (Португалия) — 4:1;
«Айнтрахт» (Германия) — «Тоттенхэм Хотспур» (Англия) — 0:0.

Действующим победителем Лиги чемпионов является мадридский «Реал».

Турнирная таблица Лиги чемпионов
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