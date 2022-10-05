Результаты матчей Лиги чемпионов 4 октября, турнирная таблица

В Лиге чемпионов были сыграны первые матчи 3-го тура. Во вторник, 4 октября, состоялись матчи групп A, B, C и D.

«Чемпионат» предлагает вашему вниманию все результаты второго игрового дня.



Группа А



«Ливерпуль» (Англия) — «Рейнджерс» (Шотландия) — 2:0;

«Аякс» (Нидерланды) — «Наполи» (Италия) — 1:6;



Группа B



«Порту» (Португалия) — «Байер» (Германия) — 2:0;

«Брюгге» (Бельгия) — «Атлетико» (Испания) — 2:0;



Группа С



«Бавария» (Германия) — «Виктория Пльзень» (Чехия) — 5:0;

«Интер» (Италия) — «Барселона» (Испания) — 1:0;



Группа D



«Марсель» (Франция) — «Спортинг» (Португалия) — 4:1;

«Айнтрахт» (Германия) — «Тоттенхэм Хотспур» (Англия) — 0:0.



Действующим победителем Лиги чемпионов является мадридский «Реал».