Президент РФС отреагировал на решение Украины претендовать на проведение ЧМ-2030

Президент Российского футбольного союза Александр Дюков отреагировал на решение Украины претендовать на проведение чемпионата мира по футболу в 2030 году.



«Решение Украины претендовать на чемпионат мира? Их право. На данный момент лично я не вижу логистической синергии и менеджерской привлекательности для этой заявки. Присоединение Украины не сделало изначальную заявку Португалии и Испании сильнее. Кроме политики я в этом ничего не вижу», — передаёт слова Александра Дюкова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.



Ранее Украина официально присоединилась к заявке Испании и Португалии на проведение чемпионата мира по футболу 2030 года. Об этом сообщил сайт Королевской испанской футбольной федерации.

Новость по теме Украина официально присоединилась к заявке Испании и Португалии на проведение ЧМ-2030