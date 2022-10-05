Президент РФС отреагировал на решение Украины претендовать на проведение ЧМ-2030
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Президент Российского футбольного союза Александр Дюков отреагировал на решение Украины претендовать на проведение чемпионата мира по футболу в 2030 году.
«Решение Украины претендовать на чемпионат мира? Их право. На данный момент лично я не вижу логистической синергии и менеджерской привлекательности для этой заявки. Присоединение Украины не сделало изначальную заявку Португалии и Испании сильнее. Кроме политики я в этом ничего не вижу», — передаёт слова Александра Дюкова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
Ранее Украина официально присоединилась к заявке Испании и Португалии на проведение чемпионата мира по футболу 2030 года. Об этом сообщил сайт Королевской испанской футбольной федерации.
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