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Объявлена символическая сборная 3-го тура Лиги чемпионов по версии WhoScored

Объявлена символическая сборная 3-го тура Лиги чемпионов по версии WhoScored
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Интернет-портал WhoScored представил символическую сборную лучших футболистов 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов сезона-2022/2023.

Лучшим футболистом тура с оценкой 10,0 стал нападающий «Баварии» Садио Мане, который забил гол и отдал результативный пас в матче с «Викторией Пльзень». Также в символическую команду вошли три игрока «Манчестер Сити», два футболиста «Наполи» и по одному игроку из дортмундской «Боруссии», «Ювентуса», «Порту», «Ливерпуля» и «Марселя».

Фото: Whoscored

Сборная 3-го тура ЛЧ: Диогу Кошта («Порту»), Матиас Оливера («Наполи»), Шансель Мбемба («Марсель»), Эмерик Лапорт («Манчестер Сити»), Трент Александер-Арнольд («Ливерпуль»), Садио Мане («Бавария»), Джуд Беллингем («Боруссия» Дортмунд), Адриан Рабьо («Ювентус»), Рияд Марез («Манчестер Сити»), Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»), Джакомо Распадори («Наполи»).

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