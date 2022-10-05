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«РБ Лейпциг» — «Селтик» — 3:1, видео голов в матче Лиги чемпионов, грубая ошибка вратаря Джо Харта, 5 октября 2022

Да что он вообще сделал?! Грубый ляп вратаря в Лиге чемпионов привёл к большим проблемам
Кирилл Закатченко
Что нашло на Джо Харта?
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Что нашло на Джо Харта?

Что ни день в Лиге чемпионов, то очередной вратарский ляп. Вчера начудила пара голкиперов «Спортинга», а сегодня пришла очередь Джо Харта. Того самого, который когда-то играл в составе «Манчестер Сити».

Лига чемпионов. Группа F. 3-й тур
05 октября 2022, среда. 19:45 МСК
РБ Лейпциг
Лейпциг, Германия
Окончен
3 : 1
Селтик
Глазго, Шотландия
1:0 Нкунку – 27'   1:1 Филипе – 47'   2:1 А. Силва – 64'   3:1 А. Силва – 77'

Матч в Лейпциге превратился в битву аутсайдеров группы. Местный клуб по итогам двух туров не набрал ни одного очка, а «Селтик» один раз сыграл вничью. Ключевой момент встречи состоялся в середине второй половины — на тот момент команды забили по одному мячу.

«Лейпциг» накрыл соперника на чужой половине поля, и защитникам «Селтика» пришлось подключить к делу вратаря. Непонятно, что нашло на Харта, но тот заметно усложнил жизнь команде. Англичанин отдал мяч точно в ноги сопернику, а именно Доминику Собослаи, который моментально вывел Андре Силву один на один с вратарём. Португалец легко переиграл Харта и оформил, как оказалось позднее, победный гол.

Любопытно, что за минуту до этого эпизода арбитр отменил гол «Лейпцига». Отличился Собослаи, но в офсайде оказался Силва, принимавший активное участие в эпизоде. Как только арбитры завершили проверку и не засчитали гол, трибуна с шотландскими фанатами разразилась радостными воплями. А спустя минуту настроение этим ребятам подпортил свой же вратарь.

Кстати, болельщики «Лейпцига» испытали схожие чувства в 1-м туре Лиги чемпионов. Тогда немецкая команда потерпела сокрушительное поражение в матче с «Шахтёром» (1:4), а началось всё с грубой ошибки вратаря Петера Гулачи, подарившего сопернику первый гол. Именно после той игры Доменико Тедеско оказался в списке безработных тренеров.

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Позднее Силва оформил дубль и установил окончательный счёт — 3:1. «Лейпциг» одержал первую победу в групповом этапе Лиги чемпионов, а «Селтик» после трёх матчей оказался на последней строчке в таблице. Тяжело рассчитывать на выход в плей-офф с такими вратарскими косяками.

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