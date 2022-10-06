Красивый гол «ножницами» — в видеообзоре матча Лиги чемпионов «Реал» — «Шахтёр»

Вчера, 5 октября, состоялся матч 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов между «Реалом» и «Шахтёром». Игра проходила на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде и завершилась в пользу хозяев со счётом 2:1. Примечательно, что единственный гол украинской команды был забит красивым ударом боковыми «ножницами».
На 13-й минуте счёт в игре открыл Родриго. На 28-й минуте преимущество испанского клуба укрепил другой бразильский вингер Винисиус Жуниор. На 39-й минуте Александр Зубков сократил отставание «горняков» в счёте — он поразил ворота соперника ударом «ножницами». Стоит отметить, что ворота «Реала» весь матч защищал украинский вратарь Андрей Лунин.
«Реал» набрал девять очков в трёх матчах и возглавляет турнирную таблицу своей группы ЛЧ. На счету «Шахтёра» шесть очков.
- 6 октября 2022
-
13:56
-
13:48
-
13:37
-
13:32
-
13:29
-
13:21
-
13:16
-
13:14
-
13:02
-
13:00
-
12:57
-
12:41
-
12:40
-
12:33
-
12:20
-
12:19
-
12:13
-
12:00
-
11:43
-
11:37
-
11:34
-
11:27
-
11:21
-
11:05
-
10:57
-
10:47
-
10:42
-
10:36
-
10:29
-
10:25
-
09:59
-
09:58
-
09:58
-
09:51
-
09:42