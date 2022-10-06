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Красивый гол «ножницами» — в видеообзоре матча Лиги чемпионов «Реал» — «Шахтёр»

Красивый гол «ножницами» — в видеообзоре матча Лиги чемпионов «Реал» — «Шахтёр»
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Вчера, 5 октября, состоялся матч 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов между «Реалом» и «Шахтёром». Игра проходила на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде и завершилась в пользу хозяев со счётом 2:1. Примечательно, что единственный гол украинской команды был забит красивым ударом боковыми «ножницами».

На 13-й минуте счёт в игре открыл Родриго. На 28-й минуте преимущество испанского клуба укрепил другой бразильский вингер Винисиус Жуниор. На 39-й минуте Александр Зубков сократил отставание «горняков» в счёте — он поразил ворота соперника ударом «ножницами». Стоит отметить, что ворота «Реала» весь матч защищал украинский вратарь Андрей Лунин.

«Реал» набрал девять очков в трёх матчах и возглавляет турнирную таблицу своей группы ЛЧ. На счету «Шахтёра» шесть очков.

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