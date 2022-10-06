«Шахтёр» забил прекрасный гол «Реалу». Но чудом избежал разгрома

У «Реала» прервалась победная серия из девяти матчей со старта сезона и случилась большая потеря – травму получил голкипер Тибо Куртуа. Собственно, с его сменщиком Андреем Луниным в воротах «сливочные» и сыграли вничью на выходных с «Осасуной» (1:1). Украинец пропустил гол, за который его покритиковали, но на матч против своих соотечественников из «Шахтёра» он тоже вышел. У Карло Анчелотти и выбора, в общем-то, не оставалось. На скамейке – ещё более молодые, неопытные Луис Лопес и Лукас Каньисарес, которых было бы опасно сразу бросать в мясорубку Лиги чемпионов.

Впрочем, до счёта 2:0 игра складывалась так, что Анчелотти, казалось, мог поставить в этот вечер в ворота хоть сына Сантьяго Каньисареса, хоть своего сына Давиде – ассистента Карло в «Реале». Мадрид полностью доминировал, контролировал мяч и легко возвращал его себе. При этом «Шахтёр» стремился выходить из обороны через пас, подключая к розыгрышу даже собственного голкипера Анатолия Трубина. К чему такой стиль может привести, мы видели, например, днём ранее во встрече «Аякса» и «Наполи», когда две ошибки вратаря амстердамцев подарили голы итальянцам. Но «горняки» всё же чрезмерно не рисковали, вспоминается разве что неудачный пас Трубина на Дани Карвахаля.

«Реал» без оставшегося в запасе Луки Модрича играл фактически 4-4-2 с Родриго в свободной роли. Бразилец открывался между линиями в центре, иногда уходил на правый фланг, где чаще оказывался привыкший к этой позиции Федерико Вальверде. Форварды «Реала» находили пространство за спинами центрхавов «Шахтёра», и за счёт этого «сливочные» создали оба гола. Правда, в первом случае Родриго ещё и повезло с отскоком.

На исходе получаса игры «Реал» забил второй мяч после шикарной многоходовой комбинации. В ней поучаствовали и Родриго с Каримом Бензема, и Вальверде с Винисиусом Жуниором. Такая красота должна завершаться голом – и бразилец не испортил совместную картину нескольких художников футбола.

«Шахтёр» удивлял в первых турах ЛЧ, но тут за 45 минут допустил 18 ударов по своим воротам, включая девять в створ. Зато как только «Реал» чуть-чуть ослабил хватку, команда Игора Йовичевича забила! Кстати, тоже очень красиво. После кросса с левого фланга форвард Александр Зубков классно пробил «ножницами» – без шансов для Лунина. Ушедшая было интрига внезапно вернулась.

По тому, как начался второй тайм, не оставалось сомнений, что «Реал» опять максимально собран и заряжен на игру. Тем не менее на 53-й минуте «Шахтёр» получил супермомент, чтобы сравнять счёт! Распиаренный вингер «горняков» Михаил Мудрик до того выглядел потерянным на поле, а тут наконец убежал по левому флангу к воротам Лунина. «Сливочных» спас от гола Ферлан Менди, подстраховавший центральных защитников и помешавший украинцу пробить. Будь у Мудрика побольше мастерства, он бы решил этот эпизод, но, видимо, ему пока рано делать разницу в матчах с топами.

«Реал» играл легко, куражился, чувствовал, что должен победить, даже не включая максимальных скоростей. «Шахтёр» мог уйти от поражения, только если бы Мадрид сам отдал игру. Во втором тайме перевес «сливочных» по ударам тоже оказался крупным – 18:7 (в створ – 5:1). Но «Реал» всё же немного поиграл на нервах у своих болельщиков. В концовке, подустав, «сливочные» стали похуже действовать без мяча, поэтому у «Шахтёра» были опасные подходы.

Победа «Реала» получилась минимальной, хотя в компенсированное время Марко Асенсио был близок к третьему голу – попал в штангу. Команда Анчелотти на первом месте в группе, набрав девять очков из девяти возможных. «Шахтёр» по-прежнему второй, с четырьмя очками.