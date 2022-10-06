Тренер «Омонии» Леннон: мы забили «МЮ» два гола — это больше, чем я ожидал

Главный тренер «Омонии» Нил Леннон прокомментировал поражение в матче 3-го тура Лиги Европы с «Манчестер Юнайтед» (2:3).

«Мы много раз испытывали свою удачу. Это была отличная игра. Мы неплохо держались, голкипер выручал, соперник упускал моменты. Мы забили им два гола — это больше, чем я ожидал. Гол дал нам надежду, за которую можно было держаться. У нас были шансы сравнять счёт, но по игровому балансу противник полностью заслужил победу.



В гостях будет совсем другая игра, но мы видели их на поле и знаем их слабые стороны. Это долгий путь, чтобы пойти и получить что-то от игры, но мы пойдём туда и отдадим ей всё, что у нас есть. Пропасть между командами огромна, но мы добились успеха, и я в восторге от двух голов», — цитирует Леннона Bt Sport.