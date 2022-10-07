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Дзюба не выходит в стартовом составе «Аданы Демирспор» пять матчей подряд

Дзюба не выходит в стартовом составе «Аданы Демирспор» пять матчей подряд
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Российский нападающий клуба «Адана Демирспор» Артём Дзюба не выходит в стартовом составе турецкого клуба уже пять матчей подряд. При этом в трёх из них он вовсе не появлялся на поле, а в двух выходил со скамейки запасных.

Последний раз форвард появился на поле сегодня, 7 октября, в игре 9-го тура турецкой Суперлиги. До этого он в последний раз принимал участие в игре 12 сентября. Россиянин пропустил три матча и в сегодняшней встрече с «Газиантепом» отметиться результативными действиями за отведённое время не сумел. Он вошёл в игру на 84-й минуте. Лишь в двух первых своих матчах в Турции российский спортсмен выходил на поле в стартовом составе.

«Адана Демирспор» набрала 18 очков в девяти матчах чемпионата Турции и занимает промежуточное первое место в турнирной таблице.

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