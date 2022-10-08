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Голы Роши и Смолова — в видеообзоре матча 12-го тура РПЛ ЦСКА — «Динамо»

Голы Роши и Смолова — в видеообзоре матча 12-го тура РПЛ ЦСКА — «Динамо»
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В матче 12-го тура Российской Премьер-Лиги ЦСКА принимал на своём поле московское «Динамо». Встреча на «ВЭБ Арене» завершилась ничейным результатом — 1:1.

На 12-й минуте счёт открыл защитник армейцев Виллиан Роша. Константин Кучаев с фланга навесил на линию вратарской, Роша высоко выпрыгнул и головой вколотил мяч в нижний угол ворот Антона Шунина. Ответный гол на 44-й минуте забил форвард «Динамо» Фёдор Смолов. Элазар Даса с правого фланга навесил в штрафную — Набабкин ошибся и неудачно скинул мяч на Смолова, который пробил под перекладину.

Напомним, ЦСКА занимает второе место в турнирной таблице РПЛ после 12 проведённых матчей, набрав 24 балла. «Динамо» — на восьмой строчке, заработав 17 очков.

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