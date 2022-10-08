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ЦСКА — «Динамо» — 1:1, видео, голы Виллиана Роши и Смолова, обзор матча, 8 октября 2022 года, РПЛ

ЦСКА, что с реализацией? Конкурент «Зенита» отдал победу в огненном дерби
Анатолий Романов
ЦСКА, что с реализацией?
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«Динамо» наконец не проиграло.

«Динамо» прервало серию из трёх поражений подряд, сыграв вничью в дерби с ЦСКА.

Россия - Премьер-Лига. 12-й тур
08 октября 2022, суббота. 16:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
1 : 1
Динамо М
Москва
1:0 Роша – 12'   1:1 Смолов – 44'

Дисквалификация Мухина помогла вернуться в основу ЦСКА летнему новичку Мендесу, который после поражения от «Торпедо» и отъезда в сборную Чили присел на скамейку. У «Динамо» вернулись в стартовый состав отбывшие дисквалификации Фернандес и Макаров, а выпали – два уругвайца. Если Маричал начал дерби в запасе, то приболевшего Лаксальта вообще не было в заявке бело-голубых.

Неприятности команды Славиши Йокановича продолжились уже на 12-й минуте дерби. «Динамо» проигрывало ЦСКА на стандартах у своих ворот. И если первая подача на Виллиана Рошу со штрафного не завершилась голом в ворота ошибшегося на выходе Шунина только из-за того, что бразилец чуть-чуть не дотянулся до мяча, то следующая принесла армейцам успех. Как можно оставлять свободным на угловом центрального защитника соперника?! Кто-то должен был переключить внимание на Виллиана Рошу, даже несмотря на то, что остался лежать на газоне после единоборства Сазонов.

Тем не менее динамовская игра не оставляла ощущения безнадёги, как в первом тайме матча в Грозном. Конечно, бело-голубые должны были лучше возвращать мяч после потерь, а не оставлять красно-синим время на принятие решений, но у «Динамо» хотя бы что-то получалось в атаке. До перерыва команда Йокановича нанесла пять ударов против восьми у армейцев (в створ – 1:2). Созданная не от хорошей жизни тройка Виллиан Роша – Набабкин – Щенников в центре защиты ЦСКА позволяла Смолову больше, чем нужно. Ещё до своего гола Фёдор загубил пару верных моментов.

«Динамо» отыгралось перед перерывом благодаря коллективной ошибке команды Владимира Федотова в обороне. Армейцы дали принять мяч между линий (вот тут бы Мухина!) и перевести его на фланг, Мойзес не заблокировал подачу Дасы, чья сильная сторона – исполнение кроссов, а потом мяч отлетел от Набабкина прямо на ногу Смолову. До этого Фёдор забивал только новичкам РПЛ, оформив дубли в ворота «Торпедо» и «Факела», а теперь наконец отличился в большом матче.

Футбол в дерби был довольно открытым, зрелищным и эмоциональным. По такой игре могли показать себя быстрые, техничные игроки атаки. Прежде всего Карраскаль. Но, как ни странно, от многообещающе начавшего сезон колумбийца исходило меньше остроты, чем от другого инсайда ЦСКА Кучаева. У россиянина до его замены было больше как касаний мяча (62 против 56 у Карраскаля), так и передач под удар (7/2). Если бы Чалов лучше реализовывал моменты, то Кучаев не ограничился бы сегодня одним голевым пасом на Виллиана Рошу. Но Чалов прощал «Динамо». Да и пенальти на нём, пожалуй, не было.

Во втором тайме перевес ЦСКА стал действительно солидным, а у команды Йокановича не было связи между игроками группы атаки и остальными. Помимо того, бело-голубые теряли футболистов: Норманн ушёл с поля из-за травмы плеча, а Скопинцев и Сазонов заработали карточки, из-за которых пропустят следующий тур. У норвежца пока никак не получается найти себя в «Динамо». Зато героем дерби едва не стал поменявший Норманна молодой Кутицкий. Его проход завершился тем, что Грулёв сотряс перекладину.

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Хотя армейцы после перерыва нанесли почти в три раза больше ударов, нежели динамовцы (15:6, в створ – 3:2), ЦСКА мог проиграть. Какой момент имел Тюкавин! Константин потрясающе разобрался один в один с Виллианом Рошей, который при исполнении прямых обязанностей пока отнюдь не безупречен. Хозяев спас Акинфеев.

Учитывая события в концовке, ничью в дерби можно назвать справедливым результатом. Команда Федотова не воспользовалась шансом сократить отставание от «Зенита», неожиданно сыгравшего вничью с «Факелом», до четырёх очков.

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