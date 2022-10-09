Гаджи Гаджиев высказался об увольнении Цорна и Циннбауэра из «Локомотива»

Известный российский тренер Гаджи Гаджиев высказался об увольнении Томаса Цорна и Йозефа Циннбауэра из «Локомотива».

«Бесконечное безобразие. Такую бы гарантию каким-то другим тренерам, более квалифицированным и своим. Всё это обсуждается с момента увольнения Сёмина. К сожалению, там интересы клуба и команды стоят гораздо ниже личных интересов. Только в этом случае можно принимать такие решения. Если интересы клуба и команды выше личных интересов, то такие решения не принимаются.



Нужно получше разбираться, что команда и игра. Когда ты знаешь, что такое команда и игра, тогда критерий подбора тренеров соответствует реальности. А когда не понимаешь этого, то критерий отбора бывает надуманным — и ты приглашаешь кого ни попадя», — сказал Гаджиев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.