«Локо» стоило свернуть немецкий проект ещё полгода назад. Хотя идея «Сапсана» была хорошей

«Локомотив» объявил об увольнении спортивного директора Томаса Цорна и главного тренера Йозефа Циннбауэра. Случилось то, что и должно было случиться. Очевидно, в московском клубе даже затянули с этим решением. Железнодорожники выдали худший старт в российской истории, и команду затягивало болото, из которого можно не выбраться – зона вылета. Пять поражений подряд в РПЛ – приговор работе Цорна и Циннбауэра.

Цорн продержался в «Локомотиве» год и три месяца. Сначала в должности технического директора, а с ноября 2021-го – спортдиректора. Именно он отвечал за спортивный проект клуба с «немецким акцентом». Сейчас всё выглядит как полный провал бывшего руководителя «Спартака» (там Томас, напомним, задержался на год и два месяца). Но идея-то, надо признать, была интересная. Просто реализована в наших «лучших» традициях, через неправильное место.

Если бы слова подкреплялись делами, «Локомотив» превратился бы в российский «Ред Булл Зальцбург». В команду, в которой собраны молодые таланты со всего мира: новый лимит с 13 легионерами в заявке давал возможность развернуться на трансферном рынке. В команду, демонстрирующую современный футбол – с сумасшедшим прессингом и огромным количеством голов. Молодой «Локомотив» показывал бы себя в еврокубках, и клуб зарабатывал бы деньги на перепродаже игроков.

Для этого вместе с Цорном и приглашались Ральф Рангник и его команда. До сих пор не забыть слова будущего тренера «Манчестер Юнайтед» и сборной Австрии: «Из паровоза мы хотим сделать «Сапсан». Сильный и современный «Сапсан». Но, к сожалению, в реальности «Локомотив» Рангника и Цорна превратился в памятник первому паровозу, который закончил своё движение вперёд и уже не имел шансов никуда поехать. Его обогнали в РПЛ почти все. Сегодня невозможно поверить, что всего три года назад «Локомотив» с Юрием Сёминым бил в Лиге чемпионов немцев – «Байер» в Леверкузене, – у которых захотел учиться футбольному бизнесу.

После матча «Байер» — «Локомотив» Фото: Lukas Schulze/Getty Images

За время работы Цорна «Локомотив» потратил на новичков более € 55 млн! Подписал Константина Марадишвили (€ 7 млн, по данным Transfermarkt), Гирано Керка (€ 7 млн), Алексиса Бека-Бека (€ 6 млн), Яна Кухту (€ 5 млн), Наира Тикнизяна (€ 5 млн), Тина Едвая (€ 4 млн), Вильсона Изидора (€ 3,5 млн), Педриньо (€ 3,5 млн), Марка Мампасси (€ 3 млн), Лукаса Фассона (€ 3 млн), Марко Митая (€ 3 млн), Марко Раконьяца (€ 2,5 млн), Максима Ненахова (€ 2 млн) и Ивана Кузьмичёва (€ 1,2 млн).

В этих трансферах не видно системности. За россиян из ЦСКА переплатили, а некоторые легионеры не соответствовали проекту «Локомотива» либо по возрасту, либо по своему уровню. Складывалось впечатление, что иногда игроков подписывали просто потому, что нужно кого-то подписать, ведь под новичков заложены деньги в бюджет. Озвученной философии развития команды соответствовали, пожалуй, только трансферы игрока олимпийской сборной Франции Бека-Бека, которого перепродали в «Ниццу» за € 12 млн, Изидора и Педриньо. Не факт, что и эти трое будут большими футболистами уровня Лиги чемпионов, но их покупки хотя бы понятны.

Ещё меньше логики было в назначениях тренеров. В «Локомотив» как будто брали тех немецких специалистов, которые просто соглашались ехать в Россию. Циннбауэр, как и Маркус Гисдоль, запомнившийся только странной предсезонкой и побегом из клуба, имел посредственную статистику в Бундеслиге. Да и там-то отработал всего 23 матча в сезоне-2014/2015. У «Локо» при Йозефе не было ни результата, ни агрессивно-зрелищного стиля. Работа Циннбауэра обсуждалась разве что в связи со слухами о его конфликте с Марвином Комппером – ещё одной странной фигурой во главе «Локо» в эпоху Цорна.

Сворачивать «немецкий» проект и менять руководство клуба можно было уже в феврале-марте, когда нашу страну отрезали от международного футбола. Без еврокубков попытка создать российский «Ред Булл Зальцбург» обречена на неуспех. У молодых и действительно многообещающих легионеров не будет желания ни ехать в РПЛ, ни оставаться тут. Дмитрий Баринов всего лишь озвучил то, что болельщики и специалисты видят собственными глазами – не все игроки «Локомотива» выкладываются на сто процентов. И чем хуже результаты команды, тем меньше огня в глазах футболистов.

Сейчас «Локомотиву» мало просто поменять тренера. Нужно снова определяться со стратегией развития и решать будущее целой группы игроков, ставших балластом – потерявших мотивацию в России или совсем не годящихся под задачи клуба. Кажется, что хуже уже быть не может, но кто знает?