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Хавбек «Сочи» Ушатов прокомментировал разгромную победу в матче с «Локомотивом»

Хавбек «Сочи» Ушатов прокомментировал разгромную победу в матче с «Локомотивом»
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Полузащитник «Сочи» Кирилл Ушатов, сделавший две голевые передачи в матче с «Локомотивом», поделился впечатлениями от игры. Сочинцы на своём поле одержали победу со счетом 4:0.

«Естественно, все очень рады такому результату. Игра нам давалась, многое получалось, забили четыре гола, сыграли дисциплинированно и добились крупной победы. Думаю, болельщики могут быть довольны нами в этом матче.

Две голевые передачи на Жоазиньо? Ну одна из них во-многом формальная, потому что в эпизоде с третьим голом он по сути все сделал сам. А вот когда мы забивали второй мяч, действительно все удачно получилось. Люблю такие моменты и всегда отдам пас, если вижу партнера в более выгодной позиции. Там как раз была такая ситуация. Вообще, от голевых передач получаю не меньшее удовольствие, чем от забитых мячей. Но самое главное, что мы одержали уверенную победу. Это приятнее всего», — сказал Ушатов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

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