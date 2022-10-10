Наставник сборной Украины прокомментировал результаты жеребьёвки квалификации Евро-2024

Главный тренер сборной Украины Александр Петраков прокомментировал результаты жеребьёвки квалификации Чемпионата Европы по футболу 2024 года.

«Предыдущие поколения футболистов сборной являются для нас примером того, как противостоять таким сильным соперникам. Бояться никого не нужно. Сделаем всё от нас зависящее. Побеждали Англию в элит-раунде, обыгрывали Италию в полуфинале чемпионата мира U-20 в 2019 году. Очень хорошо для ребят, у них есть возможность защитить честь нашей сборной, показать хорошую игру, обрадовать всех людей в Украине. Борьба впереди, рук не опускаем. Мотивация будет на самом высоком уровне. Ребята и хотели таких соперников», — приводит слова Петракова Украинская ассоциация футбола.

Сборная Украины в одной группе сыграет с Италией, Англией, Северной Македонии и Мальтой.