Жеребьёвка Евро-2024! С кем сыграют сборные Украины и Беларуси в отборе? LIVE

Сегодня, 9 октября, в 13:00 по Москве во Франкфурте-на-Майне состоится жеребьёвка отборочного этапа Евро-2024. Германия как хозяйка турнира участия в ней не примет, так как получила прямую путёвку в финальную стадию чемпионата Европы. 53 сборные, посеянные согласно общему рейтингу Лиги наций на сезон-2022/2023, будут распределены по семи корзинам. В ходе жеребьёвки национальные команды разделятся на 10 групп: семь по пять команд и три – по шесть.
Сборные, занявшие первые места, и обладатели вторых мест в группах выйдут в финальную стадию Евро-2024. Обладатели трёх последних из 24 путёвок определятся в стыковых матчах, участники которых станут известны по итогам Лиги наций – 2022/2023. Четыре сборные, которые пробились в финальную стадию Лиги наций и в июне 2023 года будут заняты в этом турнире, сыграют в отборе в группах из пяти команд.
Сборные из пяти пар будут разводиться по разным группам: Армения/Азербайджан, Беларусь/Украина, Гибралтар/Испания, Косово/Босния и Герцеговина и Косово/Сербия.
Что касается сборной России, то она не примет участия в турнире. 28 февраля 2022 года все российские команды были исключены из соревнований УЕФА. 15 июля это решение было подтверждено Спортивным арбитражным судом.
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию жеребьёвки, в которой расскажет, кто с кем сыграет в отборочном турнире. Не пропустите!
🇰🇿 Недавно главный тренер сборной Казахстана Магомед Адиев дал интервью «Чемпионату», в котором рассказал с кем хочет встретиться в отборе на Евро-2024.
«Мысли не только о Лиге наций, но и об отборе – 9-го числа будет жеребьёвка. Мы, когда сидели с директором сборных и президентом федерации, размышляли на этот счет. Я сказал: «Хотел бы сыграть с англичанами или португальцами. Не знаю почему, но мне кажется, что они в группу нам попадутся. Я буду очень этому рад». Они на меня посмотрели и спрашивают: «Почему?». А я говорю: «Хотелось бы на «Уэмбли» сыграть». Не знаю, что из этого получится, но есть желание, чтобы нам попались большие сборные.
⬇️ А вот полное интервью с российским тренером.
Все участники отборочного этапа Евро-2024
🔜 Вашему вниманию – 53 национальные ассоциации.
🔝 Корзина Лиги наций: Нидерланды, Хорватия, Испания, Италия.
1️⃣ Корзина 1: Дания, Португалия, Бельгия, Венгрия, Швейцария, Польша.
2️⃣Корзина 2: Франция, Австрия, Чехия, Англия, Уэльс, Израиль, Босния и Герцеговина, Сербия, Шотландия, Финляндия.
3️⃣ Корзина 3: Украина, Исландия, Норвегия, Словения, Ирландия, Албания, Черногория, Румыния, Швеция, Армения.
4️⃣ Корзина 4: Грузия, Греция, Турция, Казахстан, Люксембург, Азербайджан, Косово, Болгария, Фарерские острова, Северная Македония.
5️⃣ Корзина 5: Словакия, Северная Ирландия, Кипр, Беларусь, Литва, Гибралтар, Эстония, Латвия, Молдова, Мальта.
6️⃣ Корзина 6: Андорра, Сан-Марино, Лихтенштейн.
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