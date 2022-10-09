Жеребьёвка Евро-2024! С кем сыграют сборные Украины и Беларуси в отборе? LIVE

Сегодня, 9 октября, в 13:00 по Москве во Франкфурте-на-Майне состоится жеребьёвка отборочного этапа Евро-2024. Германия как хозяйка турнира участия в ней не примет, так как получила прямую путёвку в финальную стадию чемпионата Европы. 53 сборные, посеянные согласно общему рейтингу Лиги наций на сезон-2022/2023, будут распределены по семи корзинам. В ходе жеребьёвки национальные команды разделятся на 10 групп: семь по пять команд и три – по шесть.

Сборные, занявшие первые места, и обладатели вторых мест в группах выйдут в финальную стадию Евро-2024. Обладатели трёх последних из 24 путёвок определятся в стыковых матчах, участники которых станут известны по итогам Лиги наций – 2022/2023. Четыре сборные, которые пробились в финальную стадию Лиги наций и в июне 2023 года будут заняты в этом турнире, сыграют в отборе в группах из пяти команд.

Сборные из пяти пар будут разводиться по разным группам: Армения/Азербайджан, Беларусь/Украина, Гибралтар/Испания, Косово/Босния и Герцеговина и Косово/Сербия.

Что касается сборной России, то она не примет участия в турнире. 28 февраля 2022 года все российские команды были исключены из соревнований УЕФА. 15 июля это решение было подтверждено Спортивным арбитражным судом.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию жеребьёвки, в которой расскажет, кто с кем сыграет в отборочном турнире. Не пропустите!