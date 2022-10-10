Линекер: «Арсенал» получает вознаграждение за терпение и веру в своего тренера

Бывший нападающий сборной Англии Гарри Линекер, ныне работающий экспертом на британском телевидении, высказался о победе «Арсенала» над «Ливерпулем» (3:2) в матче 10-го тура чемпионата Англии, благодаря которой «канониры» вышли на первое место в турнирной таблице.
«Ещё одна удивительно увлекательная игра в английской Премьер-лиге. Микель Артета отлично справляется с этой захватывающей молодой командой. «Арсенал» получает вознаграждение за терпение и веру в своего тренера. Другие клубы пусть принимают к сведению. Ведь чтобы создать команду, нужно время», — гласит публикация Линекера в «Твиттере».
Напомним, «Арсенал», набрав 24 очка в девяти встречах, опережает «Манчестер Сити» на один балл в турнирной таблице АПЛ. В следующем туре подопечные Артеты сыграют на выезде с «Лидс Юнайтед», эта встреча пройдёт в воскресенье, 16 октября. Начало – 16:00 мск.
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