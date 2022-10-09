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«Арсенал» — «Ливерпуль» — 3:2, обзор матча чемпионата Англии (АПЛ), 9 октября 2022 года, дубль Букайо Саки

Шикарная победа «Арсенала»! Теперь положение «Ливерпуля» — просто катастрофа
Григорий Телингатер
«Арсенал» — «Ливерпуль» — 3:2, обзор матча
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Мартинелли установил рекорд клуба, а фанаты «Ливерпуля» надолго запомнят попадание мяча в руку.

Главный матч дня в Европе получился крутым по содержанию. «Арсенал» и «Ливерпуль» забивали голы по очереди.

«Арсенал» в этом сезоне в таком огне, что команде хватило 58 секунд, чтобы открыть счёт. Отличился Мартинелли, который фактически вышел один на один с вратарём. Не лучшим образом расположился в обороне правый защитник Трент. На это «Ливерпуль» ответил голом Нуньеса. Важный мяч для нападающего, которого много критиковали в последнее время.

Англия - Премьер-лига. 10-й тур
09 октября 2022, воскресенье. 18:30 МСК
Арсенал
Лондон
Окончен
3 : 2
Ливерпуль
Ливерпуль
1:0 Мартинелли – 1'   1:1 Нуньес – 34'   2:1 Сака – 45+5'   2:2 Фирмино – 53'   3:2 Сака – 76' (пен)

Сразу после гола «Ливерпулю» пришлось перестроиться. Диас не смог продолжить матч, и Клопп выпустил на поле Фирмино. В результате место Диаса на левом фланге занял Жота. Ещё один важный момент из первого тайма – касание мяча и руки защитника «Арсенала». Жота в штрафной прострелил и попал в кисть Габриэла, у которого рука была на уровне головы. Судья пенальти не поставил – видимо, посчитав, что расстояние от удара до руки оказалось минимальным. Хотя можно спорить о том, насколько естественным было положение этой самой руки.

«Арсенал» — «Ливерпуль»

«Арсенал» — «Ливерпуль»

Фото: Кадр из трансляции

К первому тайму судья добавил пять минут, и «Арсенал» этим воспользовался, забив на 45+5-й минуте. Получилась быстрая контратака в исполнении трёх Габриэлов. Жезус запустил Мартинелли по флангу, а тот прострелил на Магальянса, который пропустил мяч между ног. В результате Сака замыкал на дальней штанге в пустые ворота.

В перерыве Клопп сделал замену, убрав Трента, которого прилично возили в защите. Вместо него вышел Джо Гомес. Он запомнился преимущественно тем, что получил жёлтую карточку при ничейном счёте на 70-й минуте из-за долгого ввода мяча из-за боковой.

А вот какая замена у «Ливерпуля» сработала, так это выход на поле Фирмино. Бразилец сейчас неплохо выглядит и забил свой шестой мяч в АПЛ в этом сезоне, закрепив статус лучшего бомбардира команды.

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Как можно было догадаться, дальше настало время «Арсенала». В середине второго тайма команда Артеты мощно навалилась на соперника, и мяч уже местами хаотично ходил по штрафной «Ливерпуля». Результатом этого давления стал пенальти в пользу «Арсенала» – Тьяго немного попал по ноге Жезусу. С 11 метров Сака пробил лучше, чем в финале Евро-2020.

В компенсированное время «Арсеналу» пришлось поволноваться. Артета постоянно выбегал из своей технической зоны, но хозяева удержали победный счёт.

Ещё несколько фактов о матче:

  • Рамсдейл обвёл Нуньеса в своей штрафной площади;
  • команды не только голы забивали по очереди, но и жёлтые карточки получали в такой последовательности;
  • Мартинелли стал самым молодым игроком «Арсенала», которому удавалось сделать с «Ливерпулем» 1+1 по системе «гол+пас»;
  • «Арсенал» снова единолично возглавил таблицу, а «Ливерпуль» остался на 10-м месте. А может и даже из топ-10 выпасть по итогам тура. Катастрофа!
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