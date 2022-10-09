Шикарная победа «Арсенала»! Теперь положение «Ливерпуля» — просто катастрофа

Главный матч дня в Европе получился крутым по содержанию. «Арсенал» и «Ливерпуль» забивали голы по очереди.

«Арсенал» в этом сезоне в таком огне, что команде хватило 58 секунд, чтобы открыть счёт. Отличился Мартинелли, который фактически вышел один на один с вратарём. Не лучшим образом расположился в обороне правый защитник Трент. На это «Ливерпуль» ответил голом Нуньеса. Важный мяч для нападающего, которого много критиковали в последнее время.

Сразу после гола «Ливерпулю» пришлось перестроиться. Диас не смог продолжить матч, и Клопп выпустил на поле Фирмино. В результате место Диаса на левом фланге занял Жота. Ещё один важный момент из первого тайма – касание мяча и руки защитника «Арсенала». Жота в штрафной прострелил и попал в кисть Габриэла, у которого рука была на уровне головы. Судья пенальти не поставил – видимо, посчитав, что расстояние от удара до руки оказалось минимальным. Хотя можно спорить о том, насколько естественным было положение этой самой руки.

«Арсенал» — «Ливерпуль» Фото: Кадр из трансляции

К первому тайму судья добавил пять минут, и «Арсенал» этим воспользовался, забив на 45+5-й минуте. Получилась быстрая контратака в исполнении трёх Габриэлов. Жезус запустил Мартинелли по флангу, а тот прострелил на Магальянса, который пропустил мяч между ног. В результате Сака замыкал на дальней штанге в пустые ворота.

В перерыве Клопп сделал замену, убрав Трента, которого прилично возили в защите. Вместо него вышел Джо Гомес. Он запомнился преимущественно тем, что получил жёлтую карточку при ничейном счёте на 70-й минуте из-за долгого ввода мяча из-за боковой.



А вот какая замена у «Ливерпуля» сработала, так это выход на поле Фирмино. Бразилец сейчас неплохо выглядит и забил свой шестой мяч в АПЛ в этом сезоне, закрепив статус лучшего бомбардира команды.

Как можно было догадаться, дальше настало время «Арсенала». В середине второго тайма команда Артеты мощно навалилась на соперника, и мяч уже местами хаотично ходил по штрафной «Ливерпуля». Результатом этого давления стал пенальти в пользу «Арсенала» – Тьяго немного попал по ноге Жезусу. С 11 метров Сака пробил лучше, чем в финале Евро-2020.



В компенсированное время «Арсеналу» пришлось поволноваться. Артета постоянно выбегал из своей технической зоны, но хозяева удержали победный счёт.



Ещё несколько фактов о матче: