Клопп высказался о назначенном пенальти в ворота «Ливерпуля» в матче с «Арсеналом»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался о назначенном пенальти в ворота своей команды в матче 10-го тура чемпионата Англии с «Арсеналом» (2:3).
«Я думаю, что если это пенальти, то очень, очень неочевидный. Я даже не знаю, был ли настоящий контакт. Однако, рефери на VAR подумал, что не стоит посылать рефери на экран. Мы не можем это изменить. Мы принимаем всё это, и мы знаем, что должны были играть лучше, особенно во втором тайме, но против такой команды, как «Арсенал», в данный момент многое идёт своим чередом», — приводит слова Клоппа Goal.
На данный момент «Ливерпуль» занимает десятое место в турнирной таблице чемпионата Англии, записав в свой актив 10 очков. «Арсенал», в свою очередь, единолично возглавляет турнирную таблицу, набрав 24 очка.
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