Клопп рассказал о травме Александера-Арнольда

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался о травме английского защитника Трента Александера-Арнольда.



«Трент подвернул лодыжку, это нехорошо. Ему было слишком больно, она сразу же начала опухать, так что нам придётся провести медицинское обследование»,– приводит слова Клоппа пресс-служба английского клуба.



В своём последнем матче, который состоялся 9 октября, «Ливерпуль» проиграл «Арсеналу» (2:3) После этого матча наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп сказал, что команда уже выбыла из чемпионской гонки.



На данный момент «Ливерпуль» располагается на десятой строчке в турнирной таблице чемпионата Англии. В следующем туре чемпионата Англии «Ливерпулю» предстоит сыграть с «Манчестер Сити». Матч состоится 16 октября в Ливерпуле на стадионе «Энфилд».