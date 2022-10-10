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Клопп рассказал о травме Александера-Арнольда

Клопп рассказал о травме Александера-Арнольда
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Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался о травме английского защитника Трента Александера-Арнольда.

«Трент подвернул лодыжку, это нехорошо. Ему было слишком больно, она сразу же начала опухать, так что нам придётся провести медицинское обследование»,– приводит слова Клоппа пресс-служба английского клуба.

В своём последнем матче, который состоялся 9 октября, «Ливерпуль» проиграл «Арсеналу» (2:3) После этого матча наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп сказал, что команда уже выбыла из чемпионской гонки.

На данный момент «Ливерпуль» располагается на десятой строчке в турнирной таблице чемпионата Англии. В следующем туре чемпионата Англии «Ливерпулю» предстоит сыграть с «Манчестер Сити». Матч состоится 16 октября в Ливерпуле на стадионе «Энфилд».

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