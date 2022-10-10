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Промес и Соболев — в топ-3 лучших атакующих дуэтов Европы без учёта еврокубков

Промес и Соболев — в топ-3 лучших атакующих дуэтов Европы без учёта еврокубков
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Игроки «Спартака» Квинси Промес и Александр Соболев вошли в список лучших атакующих дуэтов европейских чемпионатов. Об этом сообщает Transfermarkt.

Футболисты красно-белых заняли третье место в рейтинге. Нападающие забили на двоих 17 голов с начала сезона-2022/2023. Лучшим дуэтом нападения в Европе стал тандем футболистов «Манчестер Сити» Эрлинга Холанда и Фила Фодена. Игроки «горожан» отметились 27 голами. Неймар и Килиан Мбаппе, защищающие цвета «Пари Сен-Жермен», забили на двоих 20 голов.

После 12 туров в Российской Премьер-Лиге лидирует «Зенит» с 30 очками. Ростовчане занимают второе место с 25 очками. На третьей строчке турнирной таблицы располагается московский «Спартак».

Команда Хосепа Гвардиолы лидирует в английской Премьер-лиге.

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