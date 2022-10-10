Хаманн: вчерашний «Арсенал» был похож на «Ливерпуль» пять лет назад

Бывший полузащитник «Ливерпуля» Дитмар Хаманн высказался о встрече мерсисайдцев с «Арсеналом» в матче 10-го тура английской Премьер-лиги, в котором победу одержали «канониры» со счётом 3:2.

«Если вы посмотрите на вчерашнюю игру, то «Арсенал» во втором тайме был той командой, которой был «Ливерпуль» четыре или пять лет назад. Они захватывали дух, идя вперёд. Каждый раз, когда они продвигались к воротам, вы чувствовали, что что-то должно произойти.



«Ливерпуль» выглядит усталым, заурядным и просто опустошённым. Я не уверен, откуда у них возьмётся искра, потому что все их победы уже в прошлом. Конечно, они обыграли «Рейнджерс» пару дней назад, но они явно намного сильнее шотландской команды.

Если на следующей неделе они проиграют или не выиграют у «Манчестер Сити», что на данный момент кажется весьма вероятным, они могут отстать от четвёртого места на восемь или девять очков. Ситуация в «Ливерпуле» ничем не отличается от других команд, и если результатов не будет, то на тренера будет оказываться давление", — цитирует Хаманна talkSPORT.

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