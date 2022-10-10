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Роналду отреагировал на 700-й мяч в карьере на клубном уровне

Роналду отреагировал на 700-й мяч в карьере на клубном уровне
Криштиану Роналду
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Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду в матче АПЛ с «Эвертоном» (2:1) забил мяч, который стал для португальца 700-м в карьере на клубном уровне. Форвард отреагировал на это событие.

«700-й гол на клубном уровне. Какого красивого числа мы достигли вместе! Благодарю всех своих партнёров по команде, тренеров, клубы, семью и друзей. И, конечно же, спасибо моим болельщикам! Вместе продолжим!», — написал Роналду в одной из своих соцсетей.

За «Манчестер Юнайтед» во всех турнирах форвард отметился 144 голами. Также Криштиану забил 450 голов за мадридский «Реал», 101 — за «Ювентус», ещё 5 мячей Роналду забил в футболке «Спортинга». Гол в ворота «Эвертона» стал для португальца первым в текущем сезоне АПЛ и вторым в сезоне. Ранее Роналду поразил ворота «Омонии» в матче Лиги Европы.

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