Великий вернулся?! Роналду неожиданно появился на поле и необычно отпраздновал гол

Криштиану Роналду провалился на старте сезона. Не забивал в АПЛ и перестал попадать в основной состав при тен Хаге (по крайней мере, в матчах чемпионата). Вот и в 10-м туре в матче с «Эвертоном» Роналду традиционно остался на скамейке. Однако из-за травмы в середине первого тайма был вынужден уйти центральный нападающий «МЮ» Марсьяль.

Так на 28-й минуте на поле появился Криштиану. Счёт к тому моменту был 1:1, и главный тренер посчитал, что это достаточно уважительно по отношению к карьере португальца выпускать его в такой момент. И не успел закончиться первый тайм, как форвард забил! У «МЮ» получилась контратака, Роналду вошёл в штрафную и с левой ноги пробил в ближний угол.

Сразу после этого форвард отпраздновал гол не с помощью своего фирменного прыжка и крика «siii», а сложил руки на груди и улыбнулся. Это первый гол с игры для португальца в этом сезоне. И второй, если учитывать забитый пенальти «Шерифу» в Лиге Европы.

Криштиану Роналду забил «Эвертону» Фото: Кадр из трансляции

Гол стал 700-м для Роналду на клубном уровне. У него пять мячей за «Спортинг», 450 – за «Реал», 101 – за «Ювентус» и 144 – за «МЮ».



Примечательно, что голевую передачу Роналду отдал Каземиро, который наконец-то вышел в стартовом составе «МЮ» в АПЛ. Правда, бразильца в этом матче хвалить чуть тяжелее, потому что именно он потерял мяч перед тем, как «Манчестер Юнайтед» пропустил. А ещё Каземиро упустил отличную возможность забить на 42-й минуте.