Кин и Каррагер назвали главный незамеченный талант АПЛ в текущем сезоне

Бывший капитан «Манчестер Юнайтед» Рой Кин и экс-защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер, выступающие экспертами на британском телевидении, выделили главный незамеченный талант текущего сезона чемпионата Англии, а именно – 24-летнего бразильского хавбека «Ньюкасл Юнайтед» Бруно Гимарайнса.

«Что мы выясняем с игроками полузащиты, так это то, что мы распределяем их по позициям с точки зрения чисел и называем их шестёрка, восьмёрка и десятка. Бруно же чувствует себя игроком того типа, который мог бы сыграть все эти роли. Что касается игры в этом сезоне, то он больше играл на позиции глубокого полузащитника. Если сравнивать его с игроками полузащиты из команд, входящих в первую шестёрку, то он является возвратом к тому времени, когда играл Рой Кин, в том смысле, что он игрок центральной линии, а не опорный или атакующий полузащитник. Гимарайнс отличается от этих полузащитников», — цитирует Каррагера Mirror.

«Очевидно, что он играет с большой уверенностью. «Ньюкасл» проводит хорошие пару недель, одерживает несколько крупных побед и забивает много голов. Он делает то, что должен делать с точки зрения того, чтобы быть полузащитником, но эта статистика подтверждает это», — добавил Кин.

Напомним, переход Гимарайнса из «Лиона» обошёлся «Ньюкаслу» в € 41 млн. В нынешнем сезоне он принял участие в семи встречах во всех турнирах, отметившись двумя голами и одной результативной передачей.