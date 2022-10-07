Мемфис Депай может вернуться в АПЛ, им интересуется «Ньюкасл»

«Ньюкасл» является лидером в гонке за подписание нападающего «Барселоны» Мемфиса Депая, чей контракт с испанской командой истекает в конце сезона. Об этом сообщает TuttoJuve. По сведениям источника, интерес «Ньюкасла» заставил «Ювентус» отказаться от претензий на игрока.
28-летний Депай перешёл в «Барселону» свободным агентом летом 2021 года. За сине-гранатовых нападающий в 41 матче забил 14 голов и отдал две результативные передачи. В летнее трансферное окно сообщалось, что Депай должен перейти в «Ювентус», однако туринцы подписали Аркадиуша Милика из «Марселя».
Напомним, ранее Депай выступал за «Манчестер Юнайтед».
Видеообзор. «Мальорка» — «Барселона». Испанская Примера 2022/2023. 7-й тур:
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