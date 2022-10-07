Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Мемфис Депай может вернуться в АПЛ, им интересуется «Ньюкасл»

Мемфис Депай может вернуться в АПЛ, им интересуется «Ньюкасл»
Комментарии

«Ньюкасл» является лидером в гонке за подписание нападающего «Барселоны» Мемфиса Депая, чей контракт с испанской командой истекает в конце сезона. Об этом сообщает TuttoJuve. По сведениям источника, интерес «Ньюкасла» заставил «Ювентус» отказаться от претензий на игрока.

28-летний Депай перешёл в «Барселону» свободным агентом летом 2021 года. За сине-гранатовых нападающий в 41 матче забил 14 голов и отдал две результативные передачи. В летнее трансферное окно сообщалось, что Депай должен перейти в «Ювентус», однако туринцы подписали Аркадиуша Милика из «Марселя».

Напомним, ранее Депай выступал за «Манчестер Юнайтед».

Видеообзор. «Мальорка» — «Барселона». Испанская Примера 2022/2023. 7-й тур:

Трансляции матчей испанской Примеры, Кубка Италии и других турниров доступны эксклюзивно в Okko.

За «Барселону» очень неловко. Поведение клуба приводит в полное замешательство За «Барселону» очень неловко. Поведение клуба приводит в полное замешательство
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022