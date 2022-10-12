Результаты матчей Лиги чемпионов 11 октября, турнирная таблица
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В Лиге чемпионов были сыграны матчи 4-го тура. Во вторник, 11 октября, состоялись матчи групп E, F, G и H. «Чемпионат» предлагает вашему вниманию все результаты игрового дня.
Группа Е
- «Динамо» Загреб (Хорватия) — «Ред Булл Зальцбург» (Австрия) — 1:1;
- «Милан» (Италия) — «Челси» (Англия) — 0:2;
Группа F
- «Селтик» (Шотландия) — «РБ Лейпциг» (Германия) — 0:2;
- «Шахтёр» (Украина) — «Реал» (Испания) — 1:1;
Группа G
- «Боруссия» Д (Германия) — «Севилья» (Испания) — 1:1;
- «Копенгаген» (Дания) — «Манчестер Сити» (Англия) — 0:0;
Группа H
- «Маккаби» Хайфа (Израиль) — «Ювентус» (Италия) — 2:0;
- «ПСЖ» (Франция) — «Бенфика» (Португалия) — 1:1.
Следующие встречи Лиги чемпионов состоятся уже в среду, 12 октября. Действующим победителем турнира является мадридский «Реал».
Комментарии
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