Результаты матчей Лиги чемпионов 11 октября, турнирная таблица

В Лиге чемпионов были сыграны матчи 4-го тура. Во вторник, 11 октября, состоялись матчи групп E, F, G и H. «Чемпионат» предлагает вашему вниманию все результаты игрового дня.



Группа Е

«Динамо» Загреб (Хорватия) — «Ред Булл Зальцбург» (Австрия) — 1:1;

«Милан» (Италия) — «Челси» (Англия) — 0:2;

Группа F

«Селтик» (Шотландия) — «РБ Лейпциг» (Германия) — 0:2;

«Шахтёр» (Украина) — «Реал» (Испания) — 1:1;

Группа G

«Боруссия» Д (Германия) — «Севилья» (Испания) — 1:1;

«Копенгаген» (Дания) — «Манчестер Сити» (Англия) — 0:0;

Группа H

«Маккаби» Хайфа (Израиль) — «Ювентус» (Италия) — 2:0;

«ПСЖ» (Франция) — «Бенфика» (Португалия) — 1:1.

Следующие встречи Лиги чемпионов состоятся уже в среду, 12 октября. Действующим победителем турнира является мадридский «Реал».