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Результаты матчей Лиги чемпионов 11 октября, турнирная таблица

Результаты матчей Лиги чемпионов 11 октября, турнирная таблица
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В Лиге чемпионов были сыграны матчи 4-го тура. Во вторник, 11 октября, состоялись матчи групп E, F, G и H. «Чемпионат» предлагает вашему вниманию все результаты игрового дня.

Группа Е

  • «Динамо» Загреб (Хорватия) — «Ред Булл Зальцбург» (Австрия) — 1:1;
  • «Милан» (Италия) — «Челси» (Англия) — 0:2;

Группа F

  • «Селтик» (Шотландия) — «РБ Лейпциг» (Германия) — 0:2;
  • «Шахтёр» (Украина) — «Реал» (Испания) — 1:1;

Группа G

  • «Боруссия» Д (Германия) — «Севилья» (Испания) — 1:1;
  • «Копенгаген» (Дания) — «Манчестер Сити» (Англия) — 0:0;

Группа H

  • «Маккаби» Хайфа (Израиль) — «Ювентус» (Италия) — 2:0;
  • «ПСЖ» (Франция) — «Бенфика» (Португалия) — 1:1.

Следующие встречи Лиги чемпионов состоятся уже в среду, 12 октября. Действующим победителем турнира является мадридский «Реал».

Турнирная таблица группового этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2022/2023
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