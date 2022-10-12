Чочиев: когда Кокорин встречался с сестрой Тимати, вся их банда сидела с нами за столом

Полузащитник владикавказской «Алании» Алан Чочиев рассказал о дружбе с Александром Кокориным и вспомнил некоторые давние эпизоды.



«Когда я пришёл в академию «Локо», Саня уже был там. Мы сразу нашли общий язык. Он всегда больше общался с нами, с осетинами. Ника Пилиев, я, Гатаговы, Мага Муслимов и Саша. Это была наша компания. Все свободное время мы проводили вдвоем. Один раз пошли в ресторан. Нам было по 16 лет – учились в 9 классе.



Это было очень крутое место. Мы зашли, и я сразу увидел Дино МС, играющего в автоматы. Паша Воля сидел на лестнице – разговаривал с какими-то девчонками. Чуть дальше, за столом, сидели Тимати и Джиган. Правда ли, что Кокорин встречался с сестрой Тимати? Да, было забавно. Через несколько лет, когда Саша начал встречаться с сестрой Тимати, вся эта банда сидела с нами за столом», – приводит слова Чочиева Sport24.