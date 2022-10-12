«Однажды чуть под пули не попал». Необычная история игрока «Алании»

Российский полузащитник «Алании» из Владикавказа Алан Чочиев рассказал неординарную историю.



«Однажды я вообще чуть под пули не попал. С двумя братьями ходили в кинотеатр «Терек». После фильма пошли домой. По дороге увидели чёрный BMW, в котором сидел наш родственник. Он вылез, говорит: «Быстро в машину!» На другой стороне дороги было кафе «Прохладное». Мы только сели в машину, как началось: подъехал ОМОН, начали вязать вышедшего из кафе парня. Потом вышел ещё один, начал стрелять по полицейским. Попал в одного сотрудника, в другого. Потом его тоже уложили на землю. Короче, почувствовал себя тогда в бандитском кино из 2000-х», – приводит слова Чочиева Sport24.

В текущем сезоне у Чочиева шесть сыгранных матчей и две голевые передачи.