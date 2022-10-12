«€ 70? Да пошли вы». Фанаты «Баварии» недовольны ценами на билеты на матчи Лиги чемпионов

Болельщики мюнхенской «Баварии» устроили акцию протеста на матче 4-го тура Лиги чемпионов УЕФА с «Викторией» (Пльзень) (4:1, второй тайм).
Поклонники немецкого клуба, недовольные ценами на билеты, вывесили баннер с надписью «€ 70 за билет? Да пошли вы». Всего на игре присутствуют около 600 болельщиков «Баварии».
Фото: Gettyimages.ru/Adam Pretty
Отметим, что в составе мюнхенского клуба голами отметились Леон Горецка (дубль), Садио Мане и Томас Мюллер. Единственный гол «Виктории» к данной минуте забил Адам Влканова.
В параллельной встрече группы встречаются «Барселона» и «Интер». Итальянцы ведут со счётом 2:1 на 72-й минуте матча. Напомним, «Бавария» лидирует в группе с девятью очками, следом идут «Интер» (6), «Барса» (3) и «Виктория» (0).
Топ-8 развязок на последних минутах в матчах Лиги чемпионов:
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