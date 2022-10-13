«Порту» разгромил в гостях «Байер» и вышел на второе место в группе В Лиги чемпионов
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Португальский «Порту» одержал победу над немецким «Байером» в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА со счётом 3:0. Встреча прошла в Леверкузене на стадионе «Бай-Арена».
На шестой минуте счёт открыл полузащитник «Порту» Вендерсон Галено с передачи Диогу Кошты. Удвоил преимущество гостей нападающий Мехди Тареми, на 53-й минуте реализовавший пенальти. Через 11 минут всё тот же Тареми забил второй 11-метровый, оформив дубль.
«Порту» вышел на второе место в группе В, набрав шесть очков после четырёх встреч. «Байер» — на четвёртой строчке, имея в своём активе три балла. Ранее из группы уже вышел «Брюгге», сыгравший вничью с «Атлетико» (0:0). В активе бельгийцев 10 очков, у испанцев — четыре балла.
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