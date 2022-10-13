Полузащитник «Алании» Алан Чочиев рассказал, как на академию «Локомотива» напали скинхеды.
«В академии вместе со мной тогда был Сослав Гатагов. Однажды он и ещё один парень гуляли по территории стадиона со своей одноклассницей. На трибунах у поля сидели какие-то парни, бухали. Один из них кинул пустую бутылку в сторону девчонки. Сос молчать не стал: слово за слово, и они подрались. Те начали кому-то звонить, а пацаны быстро побежали в интернат — начали собирать всех на махач. Прошло несколько минут — у интерната стояла целая толпа скинхедов: с битами, палками и цепями. Человек 40. Начали интернат закидывать камнями. Первые полетели драться наши старшие: Инал Гетигежев, Кантик Берхамов, еще некоторые ребята из Таджикистана. Охранник наш тоже с ними, плечом к плечу. Обороняли интернат короче. Где-то через час приехал ОМОН и всех успокоил. Мы потом неделю из интерната не выходили — скины караулили нас возле метро», — приводит слова Чочиева Sport24.
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