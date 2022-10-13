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Агент экс-тренера «Локомотива» Давидса рассказал о мнении южноафриканца о России

Агент экс-тренера «Локомотива» Давидса рассказал о мнении южноафриканца о России
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Растом Симонс, представляющий интересы бывшего тренер московского «Локомотива» Фадла Давидса, рассказал о впечатлениях южноафриканца от России.

«Он улетел вечером в понедельник. Это было неожиданное предложение, но он ранее работал с главным тренером «Локомотива» Йозефом Циннбауэром. Очевидно, что у Фадлу есть необходимая квалификация и лицензия УЕФА. Он провёл не один год в Европе, получая свои лицензии. Любая возможность работать в Европе — это высокий уровень, он бы не отказался от такой возможности.

Всё было отлично. Мистер Цорн был очень профессионален. У нас не возникло никаких проблем с заключением сделки. Давидс под большим впечатлением от уровня профессионализма в клубе, от инфраструктуры «Локомотива», от тренировочной базы. Очевидно, что сама команда очень молодая. И хотя он пробыл в России немного времени, он видел, что исправление текущего положения — вопрос времени. Дальше началось бы движение вперёд. В целом, он остался под большим впечатлением от России и Москвы и хотел бы вернуться туда работать. Принял бы предложение из России, сто процентов», – приводит слова Симонса «РБ Спорт».

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