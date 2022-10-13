Хет-трик Салаха и разгром со счётом 7:1 — в видеообзоре матча ЛЧ «Рейнджерс» — «Ливерпуль»

Вчера, 12 октября, состоялся матч 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Рейнджерс» — «Ливерпуль». Игра проходила на стадионе «Айброкс» в Шотландии и завершилась со счётом 7:1 в пользу гостей. Хет-трик в составе «Ливерпуля» оформил Мохамед Салах.

На 17-й минуте игрок «Рейнджерс» Скотт Эрфилд открыл счёт в матче. Спустя семь минут Роберто Фирмино сравнял счёт. Во втором тайме Джо Гомес набрал скорость на правом фланге и прострелил оттуда в центр штрафной, где Фирмино подобрал мяч и отправил его в ворота. Затем в составе мерсисайдцев отличился Дарвин Нуньес.



После этого египетский форвард Мохамед Салах оформил хет-трик за пять минут. Он отличился на 76-й, 80-й и 81-й минутах. На 89-й минуте Харви Эллиотт установил итоговый счёт — 7:1.