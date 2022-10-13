«Бетис» и «Рома» сыграли вничью в матче 4-го тура Лиги Европы

Испанский «Бетис» сыграл вничью с итальянской «Ромой» в матче 4-го тура группового этапа Лиги Европы со счётом 1:1. Встреча прошла в Севилье на стадионе «Бенито Вильямарин».



На 34-й минуте счёт открыл полузащитник «Бетиса» Серхио Каналес, ему ассистировал Родри Санчес. Ответный гол на 53-й минуте забил форвард римлян Андреа Белотти, результативный пас на свой счёт записал Мохамед Камара.



«Бетис» возглавляет турнирную таблицу группы С, набрав 10 очков после четырёх встреч. «Рома» — на второй строчке, заработав четыре балла. Также четыре очка у «Лудогорца», имеющего в запасе матч с ХИКом (22:00 мск).



В 5-м туре группового этапа «Бетис» сыграет в гостях с «Лудогорцем» (27 октября, 19:45 мск), «Рома» встретится в Финляндии с ХИКом (27 октября, 22:00 мск).