Нападающий «Браги» Оливейра признан лучшим игроком недели в Лиге Европы
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Нападающий «Браги» Виктор Оливейра стал лучшим игроком недели в Лиге Европы. Об этом сообщает пресс-служба турнира. Лучшего футболиста выбирали болельщики.
В матче с «Юниором» нападающий оформил хет-трик, который принёс португальскому клубу ничью. Игра завершилась со счётом 3:3. Всего в четырех матчах турнира Виктор забил четыре гола и отдал одну результативную передачу.
После четырёх матчей португальский клуб занимает второе место в группе. Команда набрала 7 очков. Лидирует в квартете бельгийский «Юниун». В активе брюссельской команды 10 очков. На третьей позиции располагается «Унион». Шведский «Мальмё» (0) замыкает турнирную таблицу квартета. Действующим победителем турнира является «Айнтрахт».
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