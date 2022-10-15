Болельщики «Локомотива» проводили команду на матч с «Торпедо»

Болельщики «Локомотива» проводили железнодорожников на матч 13-го тура Российской Премьер-Лиги с «Торпедо» с базы в Баковке.

Перед отъездом фанаты напутствовали игроков московского «Локомотива», после чего зажгли файеры и организовали коридор, через который проехал командный автобус.

Матч 13-го тура Российской Премьер-Лиги «Торпедо» — «Локомотив» состоится сегодня, 15 октября, на стадионе «Лужники» в Москве. Начало встречи — в 14:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Торпедо» — «Локомотив».

«Локомотив» в 12 матчах набрал девять очков и занимает 14-е место в турнирной таблице чемпионата России. «Торпедо» (6) — на последнем, 16-м месте. Лидером соревнований является «Зенит» (30).