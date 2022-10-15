Смольников объяснил, почему не реализовал голевой момент в матче с «Локомотивом»

Защитник «Торпедо» Игорь Смольников прокомментировал итоги встречи с «Локомотивом» (0:1) и объяснил, почему не смог воспользоваться возможностью поразить ворота железнодорожников.



«Момент был спонтанный. Ошибка защитника, я подкараулил. У меня уже было решение, потому что я видел, что Гиля вышел, и не стал себе дальше подрабатывать. Надо было исполнить момент, но не совсем получилось.



Если честно, в «Лужниках» чувствуется, что мы дома. И в 2008 году я играл здесь. Первые туры в «Химках» все игры были, как на выезде. Сейчас чувствуется поддержка болельщиков. В любом случае, думаю, здесь наши родные стены», — передаёт слова Смольникова корреспондент «Чемпионата» Андрей Ирха.



«Локомотив» прервал серию из пяти поражений в РПЛ. В следующем туре «Торпедо» в Грозном встретится с «Ахматом», а «Локомотив» будет принимать московское «Динамо».

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