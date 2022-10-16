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«Тулуза» обыграла «Анже» в матче Лиги 1

«Тулуза» обыграла «Анже» в матче Лиги 1
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Завершился матч 11-го тура Лиги 1, в котором «Тулуза» на стадионе «Мунисипал» принимала «Анже». Игру обслуживала бригада арбитров во главе с Бенуа Бастьеном. Победу одержала «Тулуза» со счётом 3:2.

Хозяева открыли счёт на 10-й минуте: Брехт Дежагере отметился голом после передачи Фареса Шаиби. На 33-й минуте Набиль Бенталеб сумел сравнять счёт. Через семь минут «Тулуза» снова вышла вперёд, Бранко ван ден Бомен реализовал пенальти. На 47-й минуте Бенуа Бастьен назначил ещё один 11-метровый в ворота гостей, но после просмотра VAR отменил его. Это не помешало «Тулузе» упрочить преимущество в счёте: на 67-й минуте Стейн Спирингс забил третий гол команды после передачи Фареса Шаиби. Гости сумели отыграть один мяч в компенсированное к матчу время: мячом отметился Амин Салама.

Победа позволила «Тулузе» набрать 15 очков и подняться на девятое место в Лиге 1. У «Анже» восемь баллов и 17-е место.

Франция - Лига 1. 11-й тур
16 октября 2022, воскресенье. 14:00 МСК
Тулуза
Тулуза
Окончен
3 : 2
Анже
Анже
1:0 Дежагере – 10'   1:1 Бенталеб – 33'   2:1 ван ден Бомен – 40' (пен)   3:1 Спирингс – 67'   3:2 Салама – 90+3'
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