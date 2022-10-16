«Тулуза» обыграла «Анже» в матче Лиги 1

Завершился матч 11-го тура Лиги 1, в котором «Тулуза» на стадионе «Мунисипал» принимала «Анже». Игру обслуживала бригада арбитров во главе с Бенуа Бастьеном. Победу одержала «Тулуза» со счётом 3:2.
Хозяева открыли счёт на 10-й минуте: Брехт Дежагере отметился голом после передачи Фареса Шаиби. На 33-й минуте Набиль Бенталеб сумел сравнять счёт. Через семь минут «Тулуза» снова вышла вперёд, Бранко ван ден Бомен реализовал пенальти. На 47-й минуте Бенуа Бастьен назначил ещё один 11-метровый в ворота гостей, но после просмотра VAR отменил его. Это не помешало «Тулузе» упрочить преимущество в счёте: на 67-й минуте Стейн Спирингс забил третий гол команды после передачи Фареса Шаиби. Гости сумели отыграть один мяч в компенсированное к матчу время: мячом отметился Амин Салама.
Победа позволила «Тулузе» набрать 15 очков и подняться на девятое место в Лиге 1. У «Анже» восемь баллов и 17-е место.
- 16 октября 2022
-
16:11
-
16:04
-
16:01
-
16:00
-
15:59
-
15:57
-
15:55
-
15:37
-
15:33
-
15:30
-
15:23
-
15:16
-
15:16
-
15:10
-
15:04
-
14:56
-
14:50
-
14:50
-
14:44
-
14:42
-
14:40
-
14:32
-
14:30
-
14:23
-
14:22
-
14:12
-
14:00
-
13:52
-
13:43
-
13:43
-
13:31
-
13:26
-
13:21
-
12:50
-
12:45