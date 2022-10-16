«Тулуза» обыграла «Анже» в матче Лиги 1

Завершился матч 11-го тура Лиги 1, в котором «Тулуза» на стадионе «Мунисипал» принимала «Анже». Игру обслуживала бригада арбитров во главе с Бенуа Бастьеном. Победу одержала «Тулуза» со счётом 3:2.



Хозяева открыли счёт на 10-й минуте: Брехт Дежагере отметился голом после передачи Фареса Шаиби. На 33-й минуте Набиль Бенталеб сумел сравнять счёт. Через семь минут «Тулуза» снова вышла вперёд, Бранко ван ден Бомен реализовал пенальти. На 47-й минуте Бенуа Бастьен назначил ещё один 11-метровый в ворота гостей, но после просмотра VAR отменил его. Это не помешало «Тулузе» упрочить преимущество в счёте: на 67-й минуте Стейн Спирингс забил третий гол команды после передачи Фареса Шаиби. Гости сумели отыграть один мяч в компенсированное к матчу время: мячом отметился Амин Салама.



Победа позволила «Тулузе» набрать 15 очков и подняться на девятое место в Лиге 1. У «Анже» восемь баллов и 17-е место.