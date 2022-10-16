В «Касымпаше» опровергли информацию, что Селихов отказался от перехода в турецкий клуб
Поделиться
Спортивный директор турецкого клуба «Касымпаша» Серкан Рекбер отреагировал на информацию, согласно которой голкипер «Спартака» Александр Селихов отверг предложение команды о переходе.
«Мы не делали никакого предложения Селихову. Новость, что он отказался от перехода — неправда», — сказал Рекбер в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.
Ранее Eurostavka сообщала, что Селихов отказался от преложений «Сивасспора», «Касымпаши», «Зенита» и неназванного клуба из Саудовской Аравии.
Напомним, 14 октября «Спартак» объявил о продлении контракта с Селиховым до 2025 года. Соглашение включает опцию продления ещё на один сезон. 28-летний Селихов стал игроком «Спартака» в конце 2016 года, перейдя в московскую команду из «Амкара».
Комментарии
- 16 октября 2022
-
17:35
-
17:29
-
17:26
-
17:18
-
17:06
-
16:56
-
16:54
-
16:49
-
16:47
-
16:44
-
16:39
-
16:23
-
16:21
-
16:20
-
16:11
-
16:04
-
16:01
-
16:00
-
15:59
-
15:57
-
15:55
-
15:37
-
15:33
-
15:30
-
15:23
-
15:16
-
15:16
-
15:10
-
15:04
-
14:56
-
14:50
-
14:50
-
14:44
-
14:42
-
14:40
Партнерский контент