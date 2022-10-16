В «Касымпаше» опровергли информацию, что Селихов отказался от перехода в турецкий клуб

Спортивный директор турецкого клуба «Касымпаша» Серкан Рекбер отреагировал на информацию, согласно которой голкипер «Спартака» Александр Селихов отверг предложение команды о переходе.

«Мы не делали никакого предложения Селихову. Новость, что он отказался от перехода — неправда», — сказал Рекбер в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.

Ранее Eurostavka сообщала, что Селихов отказался от преложений «Сивасспора», «Касымпаши», «Зенита» и неназванного клуба из Саудовской Аравии.

Напомним, 14 октября «Спартак» объявил о продлении контракта с Селиховым до 2025 года. Соглашение включает опцию продления ещё на один сезон. 28-летний Селихов стал игроком «Спартака» в конце 2016 года, перейдя в московскую команду из «Амкара».