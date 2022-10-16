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«Лион» уступил «Ренну» в матче 11-го тура Лиги 1

«Лион» уступил «Ренну» в матче 11-го тура Лиги 1
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Сегодня, 16 октября, состоялись матчи 11-го тура французской Лиги 1. В первой встрече «Лион» гостил у «Ренна», в другой «Нант» принимал «Брест». В других матчах «Осер» играл с «Ниццей», а «Труа» – с «Аяччо».

«Лион», который не выигрывал уже пять встреч чемпионата кряду, в игре с «Ренном» повёл уже в середине первого тайма, когда на 23-й минуте Александр Ляказетт вывел свою команду вперёд после точной передачи Николаса Тальяфико. Хозяева не стали опускать рук и уже на 38-й минуте сравняли благодаря усилиям Мартена Терье. В начале второй половины Амин Гуири вывел «Ренн» вперёд. Нападающий лионцев Ляказетт сравнял счёт точным ударом на 72-й минуте встречи. Через пять минут хозяева вновь повели — на этот раз снова отличился Мартен Терье, пас ему отдал Адриен Трюффер. Финальный свисток оповестил об очередном поражении «Лиона» — 2:3.

Франция - Лига 1. 11-й тур
16 октября 2022, воскресенье. 16:00 МСК
Ренн
Ренн
Окончен
3 : 2
Лион
Лион
0:1 Ляказетт – 23'   1:1 Терье – 38'   2:1 Гуири – 47'   2:2 Ляказетт – 72'   3:2 Терье – 77'

Результаты других встреч представлены ниже.

Франция - Лига 1. 11-й тур
16 октября 2022, воскресенье. 16:00 МСК
Нант
Нант
Окончен
4 : 1
Брест
Брест
0:1 Фадига – 18'   1:1 Саймон – 35' (пен)   2:1 Ганаго – 36'   3:1 Мохамед – 71'   4:1 Сиссоко – 88'
Франция - Лига 1. 11-й тур
16 октября 2022, воскресенье. 16:00 МСК
Труа
Труа
Окончен
1 : 1
Аяччо
Аяччо
1:0 Поросо – 76'   1:1 Эль-Идрисси – 88'
Франция - Лига 1. 11-й тур
16 октября 2022, воскресенье. 16:00 МСК
Осер
Осер
Окончен
1 : 1
Ницца
Ницца
0:1 Делор – 20'   1:1 Да Кошта – 42'
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