«Лион» уступил «Ренну» в матче 11-го тура Лиги 1

Сегодня, 16 октября, состоялись матчи 11-го тура французской Лиги 1. В первой встрече «Лион» гостил у «Ренна», в другой «Нант» принимал «Брест». В других матчах «Осер» играл с «Ниццей», а «Труа» – с «Аяччо».

«Лион», который не выигрывал уже пять встреч чемпионата кряду, в игре с «Ренном» повёл уже в середине первого тайма, когда на 23-й минуте Александр Ляказетт вывел свою команду вперёд после точной передачи Николаса Тальяфико. Хозяева не стали опускать рук и уже на 38-й минуте сравняли благодаря усилиям Мартена Терье. В начале второй половины Амин Гуири вывел «Ренн» вперёд. Нападающий лионцев Ляказетт сравнял счёт точным ударом на 72-й минуте встречи. Через пять минут хозяева вновь повели — на этот раз снова отличился Мартен Терье, пас ему отдал Адриен Трюффер. Финальный свисток оповестил об очередном поражении «Лиона» — 2:3.

Результаты других встреч представлены ниже.