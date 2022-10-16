«Лион» уступил «Ренну» в матче 11-го тура Лиги 1

Сегодня, 16 октября, состоялись матчи 11-го тура французской Лиги 1. В первой встрече «Лион» гостил у «Ренна», в другой «Нант» принимал «Брест». В других матчах «Осер» играл с «Ниццей», а «Труа» – с «Аяччо».
«Лион», который не выигрывал уже пять встреч чемпионата кряду, в игре с «Ренном» повёл уже в середине первого тайма, когда на 23-й минуте Александр Ляказетт вывел свою команду вперёд после точной передачи Николаса Тальяфико. Хозяева не стали опускать рук и уже на 38-й минуте сравняли благодаря усилиям Мартена Терье. В начале второй половины Амин Гуири вывел «Ренн» вперёд. Нападающий лионцев Ляказетт сравнял счёт точным ударом на 72-й минуте встречи. Через пять минут хозяева вновь повели — на этот раз снова отличился Мартен Терье, пас ему отдал Адриен Трюффер. Финальный свисток оповестил об очередном поражении «Лиона» — 2:3.
Результаты других встреч представлены ниже.
- 16 октября 2022
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19:16
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19:11
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19:07
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19:03
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18:58
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18:53
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18:47
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18:39
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18:35
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18:23
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18:15
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18:10
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18:03
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17:57
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17:56
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17:56
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17:55
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17:54
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17:52
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17:35
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17:29
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17:26
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17:18
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17:06
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16:56
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16:54
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16:49
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16:47
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16:44
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16:39
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16:23
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16:20
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