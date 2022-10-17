Кокорин вновь отличился за «Арис». На этот раз пострадал «Аполлон»

Сегодня, 17 октября, проходит матч седьмого тура чемпионата Кипра, в котором «Аполлон» принимает «Арис» из Лимасола. Стартовый свисток арбитра прозвучал в 19:00 мск.

Гости вышли вперёд на 76-й минуте встречи, когда свой момент реализовал российский нападающий «Ариса» Александр Кокорин. Этот мяч стал для форварда третьим по ходу нынешнего сезона чемпионата.

После шести проведённых матчей «Арис» находится на третьем месте турнирной таблицы чемпионата Кипра, набрав 12 очков. «Аполлон» располагается на строчку выше, набрав по итогам предыдущих туров 14 очков. В случае победы «Арис» поднимется на вторую строчку и будет отставать от лидирующего «Пафоса» на два очка.

Александр Кокорин рассказал о первом голе за 655 дней: