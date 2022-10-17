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Кокорин назвал переломный момент в карьере

Кокорин назвал переломный момент в карьере
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Нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин, который минувшим летом на правах аренды перешёл в кипрский «Арис», рассказал, какие матчи считает самыми обидными и назвал момент, который перевернул ход его карьеры.

«Самое большое поражение в карьере – каждая невыигранная игра на ЧМ и ЧЕ. Взять тот же матч с Алжиром: я отдал Саше Самедову пас, а он не забил. Попал бы – мы бы вышли из группы. Но самым обидным назову матч с «Лейпцигом» – он был самым обидным в карьере. При Манчини я себя так чувствовал, что этот «Лейпциг» в одиночку бы обыграл. Я был в нереальной форме: на разминке 300 мячей забил, не глядя. Но потом порвал кресты, и это был переломный момент, после которого всё пошло непонятным образом.», — сказал Кокорин в видео на YouTube-канале Нобеля Арустамяна.

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