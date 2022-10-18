«Дженоа» минимально переиграл СПАЛ в матче Кубка Италии

Завершился матч второго раунда Кубка Италии, в котором «Дженоа» на стадионе «Луиджи Феррарис» принимал СПАЛ. Игра завершилась победой хозяев с минимальным счётом.



Единственный мяч забил Альберт Гудмундссон, реализовавший пенальти в компенсированное к первому тайму время. Судья вынес игрокам команд четыре предупреждения: жёлтые карточки получили Альберто Альмичи, Сильван Хефти, Георге Пушкаш и Никколо Дзанеллато.



Таким образом, «Дженоа» прошёл в третий раунд турнира, команда из Феррары покидает соревнования.



Действующим победителем Кубка Италии является «Интер», который в финальном матче одержал победу над «Ювентусом».



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