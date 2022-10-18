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«Дженоа» минимально переиграл СПАЛ в матче Кубка Италии

«Дженоа» минимально переиграл СПАЛ в матче Кубка Италии
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Завершился матч второго раунда Кубка Италии, в котором «Дженоа» на стадионе «Луиджи Феррарис» принимал СПАЛ. Игра завершилась победой хозяев с минимальным счётом.

Единственный мяч забил Альберт Гудмундссон, реализовавший пенальти в компенсированное к первому тайму время. Судья вынес игрокам команд четыре предупреждения: жёлтые карточки получили Альберто Альмичи, Сильван Хефти, Георге Пушкаш и Никколо Дзанеллато.

Таким образом, «Дженоа» прошёл в третий раунд турнира, команда из Феррары покидает соревнования.

Действующим победителем Кубка Италии является «Интер», который в финальном матче одержал победу над «Ювентусом».

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Кубок Италии. 2-й раунд
18 октября 2022, вторник. 19:00 МСК
Дженоа
Генуя
Окончен
1 : 0
СПАЛ
Феррара
1:0 Гудмундссон – 45+1' (пен)
Комментарии
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