Дзюба не сумел забить клубу из третьего дивизиона Турции

Завершился матч Кубка Турции, в котором «Адана Демирспор» встречалась с клубом третьего дивизиона «Адияман 1954». Встреча завершилась разгромной победой хозяев со счётом 5:0. За «Адана Демирспор» выступает россиянин Артём Дзюба.



Российский легионер «Аданы» вышел в стартовом составе и провёл на поле 55 минут, не сумев отметиться голом. После того как бывший форвард «Зенита» был заменён, его команда сумела отличиться четыре раза: хет-трик на счету Эрхуна Озтюмера, также гол на счету бывшего игрока «Рубина» Гёкхана Тёре.



В текущем сезоне Дзюба провёл за «Адана Демирспор» четыре матча, в которых забил один мяч. В турецкий клуб Артём перешёл в статусе свободного агента, последним его клубом был питерский «Зенит».

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