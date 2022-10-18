Текке: а вы говорили, что Дзюба — легенда. На его месте я бы ушёл в другой клуб

Бывший футболист «Зенита» и «Рубина» Фатих Текке прокомментировал ситуацию нападающего Артёма Дзюбы в «Адана Демирспор», форвард получает мало игрового времени.

«Как я и говорил, играть в турецком чемпионате совсем нелегко, особенно непросто в «Адане» — команда сейчас идёт первой в лиге. Возможно, из-за этих успехов Артём сейчас не будет получать много игрового времени, у клуба всё идет отлично без него, они лидируют. Но это футбол, здесь возможно всё. Артём может подождать и тогда получит игровое время. Но сейчас этого не произойдёт. Уйти в аренду? Это решать ему.

Если бы я был на его месте, я бы ушёл в другой клуб, конечно. Когда ты не получаешь много игрового времени, ты уходишь. Так всегда бывает. Но Дзюба в последнее время не играл и сейчас ему будет непросто найти клуб, особенно в Турции. Кстати, во время прошлой беседы вы говорили, что Дзюба — легенда. Всё так? Он в России легенда? Ха-ха, ну вот», — приволит слова Текке «РБ Спорт».

Напомним, в последних пяти матчах своего клуба Дзюба провёл на поле шесть минут.

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